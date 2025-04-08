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Абхазия Информ

ПЕРЕВОЗКИ ПО ЕДИНОМУ БИЛЕТУ ЧЕРЕЗ СОЧИ НА КУРОРТЫ АБХАЗИИ ВОЗОБНОВЯТ С 30 АПРЕЛЯ

Новости Вторник, 08 апреля 2025 14:44
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ПЕРЕВОЗКИ ПО ЕДИНОМУ БИЛЕТУ ЧЕРЕЗ СОЧИ НА КУРОРТЫ АБХАЗИИ ВОЗОБНОВЯТ С 30 АПРЕЛЯ

Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. Туристы, которые желают отдохнуть на курортах Абхазии, поездом прибывают на станцию Адлер, а затем пересаживаются на автобусы, которые следуют в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон или Сухум. Автобусы будут курсировать ежедневно. На поездку в формате «поезд + автобус» оформляется единый проездной документ. Мультимодальный маршрут будет действовать весь летний сезон с 30 апреля по 30 сентября.

Стоимость автобусной части «единого» билета в 2025 году составит:

Адлер – Гагра – 749 рублей;

Адлер – Пицунда – 827 рублей;

Адлер – Гудаута – 869 рублей;

Адлер – Новый Афон – 956 рублей;

Адлер – Сухум – 1029 рублей.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 08 апреля 2025 14:51

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