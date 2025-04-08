ПЕРЕВОЗКИ ПО ЕДИНОМУ БИЛЕТУ ЧЕРЕЗ СОЧИ НА КУРОРТЫ АБХАЗИИ ВОЗОБНОВЯТ С 30 АПРЕЛЯ

Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. Туристы, которые желают отдохнуть на курортах Абхазии, поездом прибывают на станцию Адлер, а затем пересаживаются на автобусы, которые следуют в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон или Сухум. Автобусы будут курсировать ежедневно. На поездку в формате «поезд + автобус» оформляется единый проездной документ. Мультимодальный маршрут будет действовать весь летний сезон с 30 апреля по 30 сентября.