ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАПОВЕДНИКОВ

Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел заседание рабочей группы по подготовке нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Пицунда-Мюссерского, Псху-Гумистинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка. Рабочая группа создана распоряжением премьер-министра 21 марта 2023 года.

На встрече рассматривались вопросы определения границ Пицунда-Мюссерского, Псху-Гумистинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка.

Представители учреждений, осуществляющих управление указанными особо охраняемыми природными территориями, проинформировали премьер-министра о фактическом состоянии границ, степени соблюдения правового режима физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность на особо охраняемых природных территориях или в приграничных зонах, а также о мерах, необходимых к принятию в целях сохранения окружающей среды и сохранения уникальных территорий.

Рассматривались вопросы правового положения указанных особо охраняемых природных территорий, правовом режиме их охраны и степени проработки проектов нормативных правовых актов, разработанных рабочей группой.

Премьер-министр поручил, в целях эффективного регулирования деятельности по сохранению особо охраняемых природных территорий и уникальных природных комплексов, обеспечить доработку проектов с учетом предложений рабочей группы и проведение процедуры их согласования проектов с уполномоченными центральными органами государственного управления и государственными научными учреждениями.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.