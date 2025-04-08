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Абхазия Информ

ВЕДУТСЯ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АВТОДОРОГИ НА РИЦУ

Новости Вторник, 08 апреля 2025 15:01
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ВЕДУТСЯ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АВТОДОРОГИ НА РИЦУ

Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с поручением президента Бадры Гунба, на 41-м километре автодороги, ведущей к озеру Рица, проводятся ремонтно-восстановительные работы, где ранее произошел оползень. На участок переброшена спецтехника, специалистами Управления капитального строительства проведены все необходимые геодезические и геологические изыскания, идет раскопка котлована.

«В ближайшие дни, как только позволит погода, начнутся работы по бурению, устройству и установке сваи, после чего мы возведем подпорную стену. Работы планируем завершить в течение месяца, так как приближается летний курортный сезон, а, значит, кратный рост автотранспортного потока по данному направлению. Всего необходимо построить две новые подпорные стены длиной по 20 метров каждая. Ориентировочная стоимость работ около 18 миллионов рублей», – рассказал начальник УКС РА Тимур Агрба.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 08 апреля 2025 15:03

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