 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Новости Вторник, 08 апреля 2025 19:54
Оцените материал
(0 голосов)
СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба встретился с делегацией Республики Татарстан во главе с заместителем премьер-министра Василем Шайхразиевым. Во встрече также принял участие заместитель спикера Народного Собрания Астамур Аршба.

Перед встречей Лаша Ашуба и Василь Шайхразиев возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме. В преддверии знаменательной даты – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – члены делегации Республики Татарстан почтили память воинам, отдавшим свои жизни за победу в войне 1941-1945 гг., возложив цветы.

Открывая встречу, Лаша Ашуба отметил сложившиеся традиционные связи Республики Абхазия и Республики Татарстан, которым уже более тридцати лет, и они продолжают успешно развиваться.

Участники встречи уверены в продолжении конструктивного взаимодействия и выразили надежду на тесное и плодотворное сотрудничество между республиками в целях дальнейшего укрепления социально-экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках российско-абхазского стратегического партнерства.

По окончании встречи Лаша Ашуба и Василь Шайхразиев обменялись памятными подарками.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 08 апреля 2025 19:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ РАССМОТРЕЛ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ БЕСЛАН ЭШБА НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.