СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Сухум. 8 апреля 2025. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба встретился с делегацией Республики Татарстан во главе с заместителем премьер-министра Василем Шайхразиевым. Во встрече также принял участие заместитель спикера Народного Собрания Астамур Аршба.

Перед встречей Лаша Ашуба и Василь Шайхразиев возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату на набережной Диоскуров в Сухуме. В преддверии знаменательной даты – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – члены делегации Республики Татарстан почтили память воинам, отдавшим свои жизни за победу в войне 1941-1945 гг., возложив цветы.

Открывая встречу, Лаша Ашуба отметил сложившиеся традиционные связи Республики Абхазия и Республики Татарстан, которым уже более тридцати лет, и они продолжают успешно развиваться.

Участники встречи уверены в продолжении конструктивного взаимодействия и выразили надежду на тесное и плодотворное сотрудничество между республиками в целях дальнейшего укрепления социально-экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках российско-абхазского стратегического партнерства.

По окончании встречи Лаша Ашуба и Василь Шайхразиев обменялись памятными подарками.