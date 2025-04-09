ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 2025 ГОДУ»

Сухум. 9 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве сельского хозяйства, под председательством и.о. министра Беслана Джопуа прошло первое заседание конкурсной комиссии по реализации ведомственной краткосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства на 2025 год».

Приветствуя участников заседания, Беслан Джопуа сказал: «Надеюсь, что выделенные в республиканском бюджете 150 миллионов рублей помогут добиться положительных результатов. По итогам прошлых лет видно, что в целом программа получила положительный отклик. Все изъяны и недоработки прошлых лет мы должны исправить и доработать. Мы должны оперативно поработать, побывать на местах, чтобы оказать необходимую помощь. Это не значит, что мы должны каким-то проектам отказать, но наша задача подсказать и помочь людям, которые хотят участвовать в программе развития сельского хозяйства. Я думаю, что от нашей работы зависит, сможем ли мы говорить об увеличении средств для реализации данной программы».

Главный агроном отдела агрономии Теваз Ачба сообщил о проектах, осуществленных за 2024 год.

В 2024 году бюджетом Абхазии на эти цели было предусмотрено 150 млн. руб. Профинансировано 147 944 710 руб. на 353 одобренных проектов на общую сумму 134,7 млн руб. так же 9,7 млн руб. – на защиту растений.

Из них по районам:

Гагрский район – 8 проектов на сумму 4,1 млн руб.;

Гудаутский район – 76 проектов на сумму 26,6 млн руб.;

Сухумский район – 31 проект на сумму 16 млн руб.;

Гулрыпшский район – 40 проектов на сумму 16 млн руб.;

Очамчырский район – 157 проектов на сумму 44,7 млн руб.;

Ткуарчалский район – 23 проекта на сумму 18,1 млн руб.;

Галский район – 17 проектов на сумму 9,3 млн руб.

Основные направления:

Растениеводство: комиссией было одобрено 146 проектов на общую сумму 46 919 751 руб. По данному направлению полностью завершен 101 проект, в 45 проектах работы на стадии завершения.

Животноводство: одобрен 71 проект на общую сумму 22 043 925 руб. Из них: КРС – 9 проектов на сумму 3 496 000 руб., МРС – 23 проекта на сумму 7 500 000 руб.

Пчеловодство – 20 проектов на сумму 4 210 000 руб.

Птицеводство – 19 проектов на сумму 6 918 925 руб.

Малая механизация: приобретены и переданы участникам программы 148 единиц средств малой механизации, прицепного и навесного оборудования на сумму 48 968 650 руб., 28 мини-тракторов на сумму 22,4 млн руб., более 300 единиц прицепного и навесного оборудования на сумму 16 549 650 руб., 111 мотоблоков на сумму 9,983 млн руб.

Переработка с/х продукции: одобрено 14 проектов на сумму 18 092 415 руб. Среди которых мини-цеха по производству аджики, соков, сухофруктов и др.

Рыболовство: комиссией одобрено 5 проектов на сумму 3 485 832 руб.

Борьба с вредителями и болезнями сельхоз культур: Министерством закуплено 4800 литров химических препаратов на сумму 9,7 мл. руб. на обработку до 15 тыс. га.

Это те направления, которые имеют высокий спрос, и большая часть которых полностью завершена.

Распоряжением Кабинета министров утвержден постоянно действующий состав конкурсной комиссии по реализации ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Республики Абхазия на 2025 год» под председательством министра сельского хозяйства Беслана Джопуа.

В состав комиссии вошли:

– начальник отдела механизации министерства сельского хозяйства Асландзия А. Н.;

– главный агроном отдела агрономии Минсельхоза (секретарь комиссии) Ачба T. A.;

– начальник отдела агрономии министерства Барганджия Э. Т.;

– депутат Парламента, заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Гогия Д. Р.;

– главный специалист отдела транспорта Министерства экономики Кварчия К.В.;

– референт управления экономики Аппарата Кабинета министров Логуа Н.О.;

– начальник отдела экономики Министерства сельского хозяйства Папба Б. М.;

– замминистра сельского хозяйства (заместитель председателя комиссии) Сарибекян А. К.;

– главный специалист управления госрегулирования Министерства экономики Смыр А. Д.;

– замминистра сельского хозяйства Хагуш Д. Ш.;

– старший референт управления экономики сектора анализа и прогнозирования Администрации президента Абхазии Хаджба Д. Д.;

– начальник КРУ Минфина Хурхумал Г. 3.;

– замначальника управления казначейства Минфина Цвижба А.С.