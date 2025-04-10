АССОЦИАЦИЯ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ ЗАПУСКАЕТ СЕРИЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ УРОКОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Сухум. 10 апреля 2025. Абхазия-Информ. Молодая команда Ассоциации силовых ведомств при поддержке руководителей Минпроса, МВД и МЧС Абхазии запускает серию интерактивных уроков для школьников.
В программе :
ГАИ: регулирование движения, работа с радарами, патрульным авто;
МЧС: тушение пожаров, эвакуация, спасательное оборудование;
Криминалистика: следы ДТП, дактилоскопия, автолаборатория;
Медицина: первая помощь, СЛР, транспортировка пострадавших.
Цели проекта:
– закрепить ПДД, снизить детский травматизм на дорогах;
– показать школьникам героику профессий МВД и МЧС.
– лучшим – рекомендации для поступления в профильные вузы РФ и РА.
Формируем поколение ответственных граждан, готовых спасать жизни!
Безопасность дорог начинается с культуры каждого. Ваши знания сегодня – спасённые жизни завтра.
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