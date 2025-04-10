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Абхазия Информ

АССОЦИАЦИЯ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ ЗАПУСКАЕТ СЕРИЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ УРОКОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Новости Четверг, 10 апреля 2025 16:30
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АССОЦИАЦИЯ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ ЗАПУСКАЕТ СЕРИЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ УРОКОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Сухум. 10 апреля 2025. Абхазия-Информ. Молодая команда Ассоциации силовых ведомств при поддержке руководителей Минпроса, МВД и МЧС Абхазии запускает серию интерактивных уроков для школьников.

В программе :

ГАИ: регулирование движения, работа с радарами, патрульным авто;

МЧС: тушение пожаров, эвакуация, спасательное оборудование;

Криминалистика: следы ДТП, дактилоскопия, автолаборатория;

Медицина: первая помощь, СЛР, транспортировка пострадавших.

Цели проекта:

– закрепить ПДД, снизить детский травматизм на дорогах;

– показать школьникам героику профессий МВД и МЧС.

– лучшим – рекомендации для поступления в профильные вузы РФ и РА.

Формируем поколение ответственных граждан, готовых спасать жизни!

Безопасность дорог начинается с культуры каждого. Ваши знания сегодня – спасённые жизни завтра.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 10 апреля 2025 16:34

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