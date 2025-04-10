МИНОБОРОНЫ ПРОВЕДЕТ УЧЕНИЯ В ГУЛРЫПШСКОМ И ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНАХ
Новости Четверг, 10 апреля 2025 16:34
Сухум. 10 апреля 2025. Абхазия-Информ. С 14 по 17 апреля Министерство обороны проводит командно-штабное мобилизационное учение с резервными формированиями военного времени. Учения будут проходить во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и силовых структур Республики Абхазия.
Минобороны обращают внимание местных жителей на временные ограничения в передвижении и выпасе скота в местах проведения учений.
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