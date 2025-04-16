ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА
Сухум. 16 апреля 2025. Абхазия-Информ. Состоялось очередное заседание весенней сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.
Депутаты рассмотрели и приняли в окончательном чтении законы Республики Абхазия:
«О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы»;
«О внесении изменения в статью 118 Кодекса Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях»;
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Абхазия».
«О внесении изменения в статью 12 Закона Республики Абхазия «Об основах налоговой системы в Республике Абхазия»;
«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных и инвестиционных монет и памятных банкнот».
Рассмотрены и в результате тайного голосования приняты постановления Парламента:
«Об избрании Аргун А. В. на должность Председателя Гагрского районного суда»;
«Об избрании Чанба Л. П. на должность Председателя Гудаутского районного суда»;
«Об избрании Язычба К. Р. на должность Председателя Сухумского районного суда»;
«Об избрании Ануа М. С. на должность Председателя Гулрышского районного суда»;
«Об избрании Ласурия К. Н. на должность Председателя Галского районного суда»;
«Об избрании Ахуба К. Р. на должность судьи Ткуарчалского районного суда».
Рассмотрены и приняты в первом чтении законопроекты:
«О едином социальном налоге»;
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия».
«О внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия «О репатриантах»;
«О внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Республики Абхазия»;
«О закупках»;
«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия».
Рассмотрен, но в результате голосования не был принят законопроект «О государственной поддержке инвестиционной деятельности инвестора».
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