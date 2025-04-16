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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Новости Среда, 16 апреля 2025 19:38
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ЗАСЕДАНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 16 апреля 2025. Абхазия-Информ. Состоялось очередное заседание весенней сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Депутаты рассмотрели и приняли в окончательном чтении законы Республики Абхазия:

«О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы»;

«О внесении изменения в статью 118 Кодекса Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях»;

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Абхазия».

«О внесении изменения в статью 12 Закона Республики Абхазия «Об основах налоговой системы в Республике Абхазия»;

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных и инвестиционных монет и памятных банкнот».

Рассмотрены и в результате тайного голосования приняты постановления Парламента:

«Об избрании Аргун А. В. на должность Председателя Гагрского районного суда»;

«Об избрании Чанба Л. П. на должность Председателя Гудаутского районного суда»;

«Об избрании Язычба К. Р. на должность Председателя Сухумского районного суда»;

«Об избрании Ануа М. С. на должность Председателя Гулрышского районного суда»;

«Об избрании Ласурия К. Н. на должность Председателя Галского районного суда»;

«Об избрании Ахуба К. Р. на должность судьи Ткуарчалского районного суда».

Рассмотрены и приняты в первом чтении законопроекты:

«О едином социальном налоге»;

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия».

«О внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия «О репатриантах»;

«О внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Республики Абхазия»;

«О закупках»;

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия».

Рассмотрен, но в результате голосования не был принят законопроект «О государственной поддержке инвестиционной деятельности инвестора».

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 16 апреля 2025 19:41

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