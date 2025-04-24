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Абхазия Информ

НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА ПРОВОЗА БОЕПРИПАСОВ

Новости Четверг, 24 апреля 2025 19:42
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НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА ПРОВОЗА БОЕПРИПАСОВ

Сухум. 24 апреля 2025. Абхазия-Информ. При проведении таможенного контроля транспортных средств на посту МАПП Адлер сотрудники таможни остановили автомобиль «ВАЗ 21041», направляющийся из Абхазии в Россию. В ходе досмотра машины в багажнике среди личных вещей был обнаружен пакет, в котором находились предположительно патроны к ружью – 51 предмет.

Согласно заключению экспертизы, изъятые предметы являются охотничьими патронами 12 калибра промышленного производства к гладкоствольному охотничьему огнестрельному оружию (ИЖ-18, ИЖ-17 и др.).

Пассажирскую таможенную декларацию мужчина не заполнял и в таможенный орган не подавал. Соответствующие разрешительные документы органов внутренних дел на перемещение боеприпасов через таможенную границу ЕАЭС не предоставил.

Службой по г. Сочи Краснодарской таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Материалы дела для проведения дальнейших следственных действий переданы в Сочинское ЛУ МВД России на транспорте.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 24 апреля 2025 19:43

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