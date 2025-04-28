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Абхазия Информ

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЦИЯМИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА АБХАЗИИ И РОССИИ

Новости Понедельник, 28 апреля 2025 18:58
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ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЦИЯМИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 28 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта прошла церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Федерацией настольного тенниса России (ФНТР) и Федерацией настольного тенниса Абхазии. Документ подписали президент абхазской Федерации Беслан Карчава и первый вице-президент российской Федерации Олег Завалюев.

На мероприятии также присутствовали почетные гости: вице-президент ФНТР Андрей Конокотин и руководитель Федерации настольного тенниса Адыгеи Юрий Горохов.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 28 апреля 2025 18:59

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