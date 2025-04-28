СОЧИНСКИЕ ВРАЧИ СПАСЛИ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ ОТ БОТУЛИЗМА
Сухум. 28 апреля 2025. Абхазия-Информ. Три случая заболевания ботулизмом были выявлены в Гагре. Пострадавшие были доставлены в специализированные медицинские учреждения Сочи, где получили необходимую помощь. В настоящее время пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии.
По предварительным данным санитарно-эпидемиологической службы, причиной отравления могли стать морепродукты. Первоначальная версия о заражении через копченую рыбу не подтвердилась. Специалисты продолжают лабораторные исследования для установления точного источника инфекции.
Минздрав Абхазии призвал жителей быть внимательными при покупке консервированных и вакуумных продуктов, проверять целостность упаковки, отсутствие вздутия и сроки годности. Особое внимание рекомендуется уделять продукции домашнего изготовления, приобретённой на рынках.
Отмечается, что ботулизм не передается воздушно-капельным путем – заражение возможно только при употреблении зараженной пищи.
При покупке консервов главные правила – смотреть на упаковку и дату производства.
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