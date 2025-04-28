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Абхазия Информ

ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ И ШЕСТЬ БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ ЗАВОЕВАЛИ ЮНЫЕ БОРЦЫ ИЗ СУХУМА

Новости Понедельник, 28 апреля 2025 19:23
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ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ И ШЕСТЬ БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ ЗАВОЕВАЛИ ЮНЫЕ БОРЦЫ ИЗ СУХУМА

Сухум. 28 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Ставрополе прошел Открытый Межрегиональный турнир по вольной борьбе STAV-OPEN среди юношей 2010-2017 гг. р. В нем приняли участие 395 спортсменов. Среди участников и команда г. Сухум, которую составили воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта.

Юные борцы г. Сухум завоевали две серебряные и шесть бронзовых медалей.

Серебряными призерами стали Гублия Данат, боровшийся в вес/кат 52 кг и Попков Данат в вес/кат 46 кг.

Бронзовые призеры: Какубава Нестор (41 кг), Гогия Ника (46 кг), Маршан Дамир (35 кг), Куркунава Сандро (24 кг), Василенко Дамир (22 кг), Капба Алан (60 кг).

Тренерский состав: Пандария Баграт, Бобуа Инал, Джопуа Исмаил, Адлейба Георгий.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 28 апреля 2025 19:25

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