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Абхазия Информ

ТРЕТЬЕ МЕСТО В ОТКРЫТОМ КУБКЕ ПО ВОЛЕЙБОЛУ В ТУАПСЕ

Новости Вторник, 29 апреля 2025 18:32
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ТРЕТЬЕ МЕСТО В ОТКРЫТОМ КУБКЕ ПО ВОЛЕЙБОЛУ В ТУАПСЕ

Сухум. 29 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Туапсе состоялся Открытый кубок по волейболу Туапсинского муниципального округа «Молния Ямал» среди мужских команд. В турнире приняли участие шесть команд: Сухум, Ивановская область, Ростов, Сочи, «Молния Ямал» (Туапсе) и «Молния Ямал» (Краснодарский край). Соревнования проводились по круговой системе.

Сборная команда города Сухум вышла в финал, где уступила сопернику и заняла третье место.

Тренирует команду города Сухум Зураб Маргия.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 29 апреля 2025 18:34

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