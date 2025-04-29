ТРЕТЬЕ МЕСТО В ОТКРЫТОМ КУБКЕ ПО ВОЛЕЙБОЛУ В ТУАПСЕ
Новости Вторник, 29 апреля 2025 18:32
Сухум. 29 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Туапсе состоялся Открытый кубок по волейболу Туапсинского муниципального округа «Молния Ямал» среди мужских команд. В турнире приняли участие шесть команд: Сухум, Ивановская область, Ростов, Сочи, «Молния Ямал» (Туапсе) и «Молния Ямал» (Краснодарский край). Соревнования проводились по круговой системе.
Сборная команда города Сухум вышла в финал, где уступила сопернику и заняла третье место.
Тренирует команду города Сухум Зураб Маргия.
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