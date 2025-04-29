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Абхазия Информ

СПОРТСМЕНЫ АБХАЗИИ ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО КАРАТЭ-ДО ШОТОКАН

Новости Вторник, 29 апреля 2025 18:55
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СПОРТСМЕНЫ АБХАЗИИ ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО КАРАТЭ-ДО ШОТОКАН

Сухум. 29 апреля 2025. Абхазия-Информ. Команда Федерации Каратэ-до Абхазии заняла второе место в общекомандном зачете на III чемпионате мира по каратэ-до Шотокан Рю Казэ Ха, прошедшем в Москве. Спортсмены завоевали 16 наград: 5 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей. В турнире участвовали свыше 300 атлетов из Италии, Индии, Кубы, Мексики, Азербайджана, Армении, Африки, Абхазии и более 10 регионов России. Соревнования включали дисциплины: ката, кумитэ, двоеборье, групповое ката и ката бункай.

Алана Боциева завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, Амир Харчилава завоевал одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую, Никита Джикирба завоевал одну золотую медаль, Айнар Дочия – одну серебряную и две бронзовые, Астан Ратия – одну золотую, Леон Хаджимба – одну серебряную и одну бронзовую, Ксения Клипина – две серебряные медали.

Накануне турнира прошли международные сборы под руководством гранд-мастеров: Лоренцо Тусарди (8 дан, Италия), Павитр Рави (7 дан, Индия), Игоря Садовникова (8 дан, Россия) и Ахры Абухба (7 дан, Абхазия). Программа включала изучение техники мастера Т. Казэ и правил соревнований Казэ Ха.

Президент Федерации Абхазии Ахра Абухба выступил с приветственной речью, а Леон Хаджимба и Астан Ратия получили символичные черные пояса первого Дана, подтвердив переход на новый уровень мастерства.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 29 апреля 2025 18:59

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