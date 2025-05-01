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Абхазия Информ

ТРИУМФ АНСАМБЛЯ «АБАЗА» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Новости Четверг, 01 мая 2025 16:06
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ТРИУМФ АНСАМБЛЯ «АБАЗА» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Сухум. 1 мая 2025. Абхазия-Информ. В культурной столице России завершился юбилейный, X Международный фестиваль национальных культур «Невские встречи». Это масштабное событие уже в десятый раз объединило таланты со всего мира, сохраняя и прославляя многообразие традиций. 

Особым украшением фестиваля стало выступление абхазо-абазинского ансамбля «Абаза» при Всемирном абхазо-абазинском конгрессе. Коллектив, поддерживаемый председателем ВААК Муссой Экзековым, вновь доказал, как важно создавать условия для творческого развития молодежи, объединять её вокруг сохранения культурного наследия.

В рамках фестиваля также прошел конкурс молодых исполнителей, где юные дарования соревновались в трех номинациях:

▪️ Народный вокал;

▪️ Народная хореография;

▪️ Инструментальное творчество.

Ансамбль «Абаза» выступил во всех категориях, заняв призовые места и заслужив признание жюри и зрителей. Этот успех стал возможен благодаря системной работе ВААК, который открывает молодым талантам площадки для самовыражения, укрепляя связь поколений через искусство.

«Невские встречи» – пространство диалога, вдохновения и дружбы народов.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 01 мая 2025 16:12

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