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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКОЙ РОССИИ И НАРОДНОЙ АРТИСТКОЙ АБХАЗИИ АЛИСОЙ ГИЦБА

Новости Пятница, 02 мая 2025 14:57
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БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКОЙ РОССИИ И НАРОДНОЙ АРТИСТКОЙ АБХАЗИИ АЛИСОЙ ГИЦБА

Сухум. 2 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с заслуженной артисткой России, народной артисткой Абхазии Алисой Гицба, которая прибыла в Сухум в числе первых пассажиров нового регулярного авиарейса Москва – Сухум.

Приветствуя гостью, глава государства выразил признательность за её вклад в развитие искусства и поддержку молодых дарований, в том числе в рамках Международной Музыкальной лаборатории Алисы Гицба – масштабного культурного проекта, объединяющего талантливых музыкантов из разных стран.

«Ваш фестиваль стал важной площадкой для творческого диалога и открытия новых имен. Мы гордимся тем, что вы прославляете нашу родину за рубежом, совмещая это с воспитанием талантливой молодежи», – отметил Бадра Гунба.

Алиса Гицба поблагодарила президента за внимание к её инициативам и системную поддержку.

«Благодарю за содействие в реализации наших проектов. Для меня большая честь вносить вклад в культурное развитие Абхазии и представлять её на международной арене», – заявила артистка.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 02 мая 2025 14:59

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