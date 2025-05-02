БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКОЙ РОССИИ И НАРОДНОЙ АРТИСТКОЙ АБХАЗИИ АЛИСОЙ ГИЦБА

Сухум. 2 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с заслуженной артисткой России, народной артисткой Абхазии Алисой Гицба, которая прибыла в Сухум в числе первых пассажиров нового регулярного авиарейса Москва – Сухум.

Приветствуя гостью, глава государства выразил признательность за её вклад в развитие искусства и поддержку молодых дарований, в том числе в рамках Международной Музыкальной лаборатории Алисы Гицба – масштабного культурного проекта, объединяющего талантливых музыкантов из разных стран.

«Ваш фестиваль стал важной площадкой для творческого диалога и открытия новых имен. Мы гордимся тем, что вы прославляете нашу родину за рубежом, совмещая это с воспитанием талантливой молодежи», – отметил Бадра Гунба.

Алиса Гицба поблагодарила президента за внимание к её инициативам и системную поддержку.

«Благодарю за содействие в реализации наших проектов. Для меня большая честь вносить вклад в культурное развитие Абхазии и представлять её на международной арене», – заявила артистка.