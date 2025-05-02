МАЙСКИЙ РЕПЕРТУАР АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МОЛОДЁЖНОГО ТЕАТРА

5 мая – Александр Вампилова «Старший сын». Это согревающая душу история с нотками грусти и юмора, где главный герой в поисках ночлега забредет в квартиру к незнакомцам, а в результате обретет семью и дом.

12 мая – Эдуардо Де Филиппо «Человек и джентльмен». Маленькая театральная труппа во главе с доном Дженнаро гастролирует в курортном городке по приглашению предприимчивого дона Альберто. Артисты готовятся к вечернему представлению, но оказываются вовлечёнными в перипетии личной жизни своего импресарио, влюбившегося в неуловимую Биче.

После бесконечной череды недоразумений герои пьесы попадают сначала в дом графа Талентано, а затем и вовсе – в полицейский участок.

28 и 29 мая – премьера спектакля Дарио Фо «Не всякий вор – грабитель». Дух свободной, искромётной итальянской комедии и игра настоящих южных страстей – то, что заставляет незадачливых героев этого фарса попадать в совершенно немыслимые, рискованные ситуации и… с честью выпутываться из них!

Вор проникает в богатую квартиру. Он настолько уверен, что хозяева покинули её надолго, что «орудует» не спеша, «с комфортом», успевая поссориться с женой по телефону, то есть прямо «с рабочего места». Только вот хозяева этой квартиры (неверные супруги), оказывается втайне друг от друга задумали использовать опустевший дом для своих личных целей…