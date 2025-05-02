ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ ГЛАВУ МИССИИ МККК

Чынгыз Райымбеков рассказал главе правительства о деятельности миссии в Абхазии, реализуемых программах, главная из которых поиск пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Сухум. 2 мая 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба принял главу миссии Международного комитета Красного креста в Абхазии Чынгыза Райымбекова и его заместителя Бориса Казанба.

Представители МККК подробно остановились на процессе и прогрессе поиска пропавших без вести, отметили важность сотрудничества с комиссией правительства Абхазии по вопросам пропавших без вести.

Владимир Делба поблагодарил за предоставленную информацию и отметил, что будет сформирован новый состав комиссии, который в скором времени продолжит работу.

«Работа продолжится, очень рассчитываю на то, что мы, как и прежде, будем находить понимание сторон. Задача понятная, очень важная для нас. Рассчитываю на продолжение работы», – сказал Владимир Делба.

Присутствовавшие на встрече министр иностранных дел Олег Барциц и его заместитель Ираклий Тужба также отметили важность сотрудничества с миссией МККК.

Глава миссии преподнес премьер-министру абхазскую версию Книги памяти, которая вышла на русском языке в 2022 году. В книге собраны истории из жизни без вести пропавших в войне.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.