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Абхазия Информ

ЖИТЕЛИ СУХУМА ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ В ОДЕССЕ В 2014 ГОДУ

Новости Пятница, 02 мая 2025 20:13
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ЖИТЕЛИ СУХУМА ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ В ОДЕССЕ В 2014 ГОДУ

Сухум. 2 мая 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме прошла церемония памяти жертв трагедии в Одессе, произошедшей 11 лет назад. В этот день в 2014 году Дом профсоюзов стал местом гибели десятков людей, участвовавших в мирной акции протеста против государственного переворота на Украине. По официальным данным, в результате поджога и обстрела здания погибло 48 человек, а более двухсот получили ранения.

В мероприятии у памятника Неизвестному солдату в Сухуме, приняли участие заместители секретаря Общественной палаты Республики Абхазия Низам Хапат и Изольда Хагба, сопредседатель Координационного совета при Общественной палате России по интеграции новых субъектов РФ Александр Малькевич, а также общественные деятели и жители республики. В память о жертвах трагедии дети прочитали стихи и исполнили песню на абхазском языке, посвящённую весне.

Александр Малькевич, выступая на митинге, отметил, что трагедия в Одессе стала продолжением череды драматических событий в истории региона. Он провёл параллели с трагедиями 1942 и 1993 годов, подчеркнув, что память о них должна служить уроком для будущих поколений. Также он обратил внимание на текущие события, отмечая жестокость, проявляемую в Донбассе и в некоторых российских регионах, таких как Белгородская и Курская области.

В заключение своей речи Александр Малькевич выразил признательность абхазским воинам, которые сражаются против врага в составе интербригады «Пятнашка». Командует этой группировкой Герой Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба, подчеркнул он.

Церемония памяти стала не только данью уважения жертвам трагедии в Одессе, но и напоминанием о сложных исторических и современных вызовах.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 02 мая 2025 20:16

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