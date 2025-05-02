ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 80-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ

5 мая в 12:00 в Государственном музее боевой славы им. В. Ардзинба состоится открытие выставки «Кино Победы». Проводит мероприятие ФГБУК «Государственный центральный музей кино» г. Москва.

Сухум. 2 мая 2025. Абхазия-Информ. Утвержден план проведения в Сухуме мероприятий, посвящённых празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

6 мая, 12:00 – конкурс среди учащихся школ города Сухум «Смотр строя и песни». Набережная махаджиров (Памятник Неизвестному солдату).

7 мая, 11:00 – акция «Огонь Памяти». В Государственном музее боевой славы им. В. Ардзинба состоится передача огня, зажжённого с могилы Неизвестного солдата, расположенной в Александровском саду у Кремлевской стены.

8 мая, 11:00 – развлекательное мероприятие для детей. Парк им. Т. Шамба («Сказка»)

8 мая, 11:00 – конкурс рисунков на асфальте Набережная Махаджиров (площадь перед театром им. С. Чанба).

9 мая 2025 года

08: 00 – акция «Огонь Памяти» зажжение вечного огня (Памятник Неизвестному солдату).

09:30 – старт велопробега. Место проведения: Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба.

10:00 – торжественная церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату. Праздничный митинг.

10:30 – сбор участников акции «Бессмертный полк». Площадь Свободы (парк).

11: 30 – торжественное прохождение пеших колонн. Прохождение участников акции «Бессмертный полк» (Памятник Неизвестному солдату).

12:00 – «Песни военных лет» концерт (Памятник Неизвестному солдату).

20:00 – большой праздничный концерт, посвящённый Дню Победы (Площадь Свободы).

Праздничный салют (после завершения концерта).

Об этом сообщает сайт столицы.