ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 80-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ
Сухум. 2 мая 2025. Абхазия-Информ. Утвержден план проведения в Сухуме мероприятий, посвящённых празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
5 мая в 12:00 в Государственном музее боевой славы им. В. Ардзинба состоится открытие выставки «Кино Победы». Проводит мероприятие ФГБУК «Государственный центральный музей кино» г. Москва.
6 мая, 12:00 – конкурс среди учащихся школ города Сухум «Смотр строя и песни». Набережная махаджиров (Памятник Неизвестному солдату).
7 мая, 11:00 – акция «Огонь Памяти». В Государственном музее боевой славы им. В. Ардзинба состоится передача огня, зажжённого с могилы Неизвестного солдата, расположенной в Александровском саду у Кремлевской стены.
8 мая, 11:00 – развлекательное мероприятие для детей. Парк им. Т. Шамба («Сказка»)
8 мая, 11:00 – конкурс рисунков на асфальте Набережная Махаджиров (площадь перед театром им. С. Чанба).
9 мая 2025 года
08: 00 – акция «Огонь Памяти» зажжение вечного огня (Памятник Неизвестному солдату).
09:30 – старт велопробега. Место проведения: Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба.
10:00 – торжественная церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату. Праздничный митинг.
10:30 – сбор участников акции «Бессмертный полк». Площадь Свободы (парк).
11: 30 – торжественное прохождение пеших колонн. Прохождение участников акции «Бессмертный полк» (Памятник Неизвестному солдату).
12:00 – «Песни военных лет» концерт (Памятник Неизвестному солдату).
20:00 – большой праздничный концерт, посвящённый Дню Победы (Площадь Свободы).
Праздничный салют (после завершения концерта).
Об этом сообщает сайт столицы.