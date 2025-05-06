ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ТАМБОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Сухум и Тамбов с 2012 года города-побратимы и уже много лет идет плодотворное сотрудничество в самых разных сферах.

Глава Сухума выразил готовность и впредь развивать многосторонние связи в интересах горожан.

«Активно развиваем разные направления, в том числе в сфере образования, культуры. Выражаем готовность и дальше развивать отношения во всех сферах, которые интересны для наших горожан и наших городов. Также выражаю благодарность за организованную выставку на набережной. Для нас очень важно почтить память наших героев в преддверии праздника Победы в Великой Отечественной войне», – сказал Тимур Агрба.

Глава муниципального образования – председатель Тамбовской городской Думы Елена Леонова отметила существующее конструктивное взаимодействие между Сухумом и Тамбовом. Особенно отрадно, по ее словам, что проводятся проекты, направленные на объединение подрастающего поколения двух стран.

«Очень рады, что у нас такое конструктивное взаимодействие – и на уровне наших школьников, – ребята с творческих коллективов к нам приезжали, ребята наших творческих коллективов приезжали в Сухум. С большим уважением ждем вас у нас на день города Тамбова, который проходит 12 июня, в День России. У нас еще много совместных планов. Самое главное, что мы с вами делаем правильное дело – объединяем наше подрастающее поколение, чтим нашу общую Победу. Сейчас ваши земляки активно помогают и участвуют в СВО, стараются, чтобы новая общая победа наступила и было мирное небо, как в 1945 году», – сказала Леонова.

По словам начальника управления инвестиционной деятельности и внешнеэкономической связей Тамбовской области Ольги Каменевой, товарооборот между городами-побратимами имеет тенденцию к увеличению. Упор на развитие инвестиционных отношений, имеет большой потенциал.

«Тамбовская область заинтересована в потреблении продукции из Абхазии. Думаю, что упор еще нужно сделать на развитие инвестиционных, экономических отношений, на развитие товарооборота, на развитие научного обмена. У нас на территории Тамбовской области расположен единственный в Российской Федерации наукоград агропромышленной направленности. Ученые наукограда делают уникальные разработки, полезные для аграриев», – сказала Каменева.

У Сухума и Тамбова на 2025 год намечен ряд совместных планов. Дорожная карта насыщена интересными мероприятиями, которые, несомненно, будут реализованы, подчеркнул мэр столицы.

«Есть что предложить, чтобы жители города Тамбов имели возможность приобрести продукцию сухумских производителей, производимой на нашей территории. Будем над этим вопросом работать», – сказал Тимур Агрба.

Традиционный обмен подарками гостей и хозяев прошел необычайно тепло, преподнесли друг другу презенты, которые символизируют города Сухум и Тамбов.

Затем участники встречи направились на набережную Махаджиров. У колоннады развернута выставка «Во славу Родины, во славу Победы», посвященная празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она организована Тамбовской мэрией.

Как рассказала Ольга Каменева, Тамбов не был непосредственным местом военных действий, но стал госпитальным городом, где залечивали свои раны сотни бойцов. А знаменитые красноармейцы, герои Советского Союза Зоя и Александр Космодемьянские, кстати, были из Тамбовской области.

«Госпитальная зона была и в Абхазии – это то, что объединяет Сухум и Тамбов. Действительно, мы были большими госпитальными базами. У нас было почти 100 госпиталей. Вклад в Победу в Великой Отечественной войне Абхазии и Тамбова значимы», – заметила Елена Леонова.

Тимур Агрба, осмотрев экспозицию, поделился, что выставка будет интересна горожанам и рекомендовал Управлению образования выставить экспонаты и в день Победы на запланированных общегородских мероприятиях.

«Интересная, информативная выставка, и подача. Думаю, нашим горожанам будет интересно посетить и ознакомиться», – сказал глава Сухума.

Об этом сообщает сайт столицы.