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Абхазия Информ

ЗАБОТА О ДЕТЯХ С ОВЗ

Новости Вторник, 06 мая 2025 21:54
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ЗАБОТА О ДЕТЯХ С ОВЗ

Сухум. 6 мая 2025. Абхазия-Информ. В Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья организована выездная диспансеризация, позволяющая осмотреть ребят, которые не ходят в школу или находятся на реабилитации.

Александр Букш, руководитель группы врачей из ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, сообщил, что принято решение осмотреть детей из разных населенных пунктов Абхазии, приняв в центре максимально возможное количество детей с ОВЗ.

И.о. главврача республиканского реабилитационного центра для детей с ОВЗ Марина Даниелян подчеркнула: «Эта диспансеризация имеет огромное значение для наших детей и их родителей. Все очень благодарны за возможность пройти медосмотр у таких высококвалифицированных специалистов из России».

Родители также высоко оценили удобство проведения диспансеризации на базе центра.

Напоминаем: проект реализуется в Абхазии с февраля благодаря договоренностям между президентом Бадрой Гунба и Сергеем Кириенко. Российские специалисты осмотрели уже порядка 22 тысяч детей.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 06 мая 2025 21:57

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