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Абхазия Информ

НОВЫЙ АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПОЗВОЛИТ ОКАЗЫВАТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ В АБХАЗИИ

Новости Вторник, 06 мая 2025 21:57
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НОВЫЙ АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПОЗВОЛИТ ОКАЗЫВАТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ В АБХАЗИИ

Сухум. 6 мая 2025. Абхазия-Информ. Открытие ангиографического кабинета в Республиканской больнице Абхазии значительно расширит возможности оказания помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями.

Заведующий отделением сосудистой хирургии Анри Арнаут подчеркнул, что из-за отсутствия ангиографа пациентов приходилось направлять за пределы республики для обследования и лечения острых нарушений мозгового кровообращения, инфарктов и других патологий. Потребность в таких процедурах, по его словам, составляет 200-300 пациентов в год.

Пациентка Людмила Гарцкия, в свою очередь, подтвердила острую необходимость такого оборудования, отметив, что сейчас для проведения коронарографии ей приходится выезжать в Краснодар, Сочи или Ростов, что сопряжено с потерей времени и сил.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 06 мая 2025 21:59

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