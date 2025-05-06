НОВЫЙ АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПОЗВОЛИТ ОКАЗЫВАТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ В АБХАЗИИ

Заведующий отделением сосудистой хирургии Анри Арнаут подчеркнул, что из-за отсутствия ангиографа пациентов приходилось направлять за пределы республики для обследования и лечения острых нарушений мозгового кровообращения, инфарктов и других патологий. Потребность в таких процедурах, по его словам, составляет 200-300 пациентов в год.

Пациентка Людмила Гарцкия, в свою очередь, подтвердила острую необходимость такого оборудования, отметив, что сейчас для проведения коронарографии ей приходится выезжать в Краснодар, Сочи или Ростов, что сопряжено с потерей времени и сил.