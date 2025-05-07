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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ ГУМИСТА

Новости Среда, 07 мая 2025 20:38
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ ГУМИСТА

Сухум. 7 мая 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба в селе Гумиста Сухумского района принял участие в открытии мемориального комплекса погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. и многоцелевой спортивной площадки.

На мероприятии присутствовали президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства, депутаты Парламента и представители общественно-политических организаций.

Комплекс был построен на средства Армянской общины Республики Абхазия. Рядом с мемориалом обустроены детские и спортивные площадки.

Выступая на церемонии открытия, президент Бадра Гунба поздравил всех с Днём Великой Победы и подчеркнул важность сохранения памяти о героях.

«Пока мы помним наших героев и будем передавать их подвиг и славу из поколения в поколение, у нас всё получится. Они всегда будут живы, а они живы, пока живы в нашей памяти», – сказал Бадра Гунба.

Глава государства также выразил благодарность армянской общине за их вклад в создание мемориального комплекса.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 07 мая 2025 20:42

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