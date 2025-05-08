РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ ЗАНЯЛА 1 МЕСТО В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ В ШАХМАТНОМ ОНЛАЙН ТУРНИРЕ «ЕДИНЫЙ МИР»

Сухум. 8 мая 2025. Абхазия-Информ. Состоялся традиционный, 7-й по счёту, Международный детский шахматный онлайн турнир в гибридном формате «Единый мир», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В турнире приняли участие команды из Республики Абхазия, Южной Осетии, России, Вьетнама, Турции, Словении, Египта, Иордании, Марокко, Японии, Эфиопии, Ливана.

Для подрастающего поколения турнир важен спортивным, образовательным и воспитательным аспектами. Он дает игрокам возможность узнать о других странах из «первых рук».

Турнир проходил по швейцарской системе в 10 туров в личном и командном зачете.

Абхазию представляли шахматисты: Лаквитава Сарида, Лакоба Сария, Смыр Мирра, Турков Богдан, Казанджян Петрос, Георгиян Георгий, Топчян Армен.

Команду Республики Абхазия готовил вице-Президент Федерации шахмат Абхазии Зухба Темур.

В итоге в командном зачете Республика Абхазия заняла 1 место.

В личном зачете первое место Турков Богдан (Абхазия), второе Джозеф Шидиак (Ливан), третье Ферис Абделмонеим (Египт).