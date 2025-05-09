80 ЛЕТ ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 9 мая 2025. Абхазия-Информ. Сегодня все прогрессивное человечество отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в войне 1941-1945 годов. В этот день все чтят память погибших и выражают благодарность ветеранам.

9 мая – один из главных праздников и дней воинской славы России и ряда стран.

В этот день во многих городах проходят военные парады в Москве проводится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков.

С 2012 года проходит шествие с портретами ветеранов и участников войны – «Бессмертный полк».

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней – 3 года, 10 месяцев, 2 недели и 3 дня – с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года.

По современным данным, демографические потери СССР в Великой Отечественной войне составили 25-27 млн человек.

По официальной версии ВС РФ, безвозвратные военные потери СССР – 11 444 100 человек, из них погибло военнослужащих – 8 668 400 человек (6 818 300 солдат погибло в боях, госпиталях и при прочих происшествиях, а 1 850 100 человек не вернулось из плена).

Потери гражданского населения в зоне оккупации – 13 684 700 человек (из них: преднамеренно истреблено – 7 420 400 человек, погибло на принудительных работах в Германии – 2 164 300 человек, погибло от голода, болезней и отсутствия медицинской помощи – 4 100 000 человек).

Некоторые статистические факты о Великой Отечественной войне в цифрах:

В боевых действиях участвовало 37 476 700 советских военнослужащих.

В армию и на флот было призвано 490 тысяч женщин.

607 дивизий противника были разгромлены и пленены на советско-германском фронте.

За время войны силами Красной армии уничтожено и захвачено более 75% всего оружия и военной техники врага.

11 681 военнослужащий был удостоен звания Героя Советского Союза.

2 532 человека являются полными кавалерами ордена Славы.

70 000 памятников и мемориальных досок увековечили память павших в годы Великой Отечественной войны.

Общие людские потери СССР составили около 26,6 миллионов человек, из них около 12 миллионов – военнослужащие.

Материальный ущерб СССР от войны в общем составил более 2,5 триллионов рублей в довоенных ценах.