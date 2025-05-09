В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ 80 ЛЕТ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 9 мая 2025. Абхазия-Информ. Сегодня исполнилось 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В Сухуме состоялась церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату. Почтить память погибших воинов пришли вице-президент Беслан Бигвава, спикер Парламента Лаша Ашуба премьер-министр Владимир Делба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, депутаты Парламента, члены Кабинета министров, сотрудники министерств и ведомств, Посольства России в Абхазии, горожане, школьники.

После церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному Солдату состоялся митинг и прохождение торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих Минобороны Абхазии.

Традицией последних лет стало проведение 9 мая гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк», которая сегодня стала международным общественным движением по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

В 20:00 состоится праздничный концерт на площади Свободы.

Затем будет дан праздничный салют.

Фото Апсныпресс.

***

Согласно архивным материалам, в период Великой Отечественной войны в ряды Советской армии и Военно-морского флота было призвано 55,5 тысяч человек из Абхазии. Не вернулись с фронта 17,5 тысяч человек.

Абхазы воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. В основном они сражались в сухопутных войсках.

В Военно-воздушных силах были представлены лётчики Виктор Аргун (первый абхазский лётчик), Мери Авидзба (первая лётчица Абхазии), Михаил Аршба, Темур Язычба, Шамиль Акусба, Шамил Палба и другие.

Немало абхазов служили в Военно-морском флоте. Например, командир судна Ражден Барциц за проявленный героизм во время высадки десанта в районе горы Митридат у Керчи был удостоен звания Героя Советского Союза.

Абхазы принимали участие во всех стратегических, фронтовых и армейских операциях Великой Отечественной войны. Они героически сражались под Москвой, при защите Ленинграда, Сталинграда, Одессы, Севастополя, Новороссийска, при обороне родного Кавказа, за освобождение территории России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии, стран Центральной и Юго-Восточной Европы, принимали участие в разгроме врага в самой Германии.

Двадцать два воина из Абхазии, стали в годы Великой Отечественной войны Героями Советского Союза, среди них четверо – абхазы: Владимир Харазия, Ражден Барциц, Варлам Габлия, Ясон Кокоскерия.

Трое уроженцев Абхазии стали полными кавалерами Орденов Славы трех степеней, среди них – Иван Ванача.

Героические подвиги совершали и участники партизанского движения или движения Сопротивления. В их числе – партизан Хинтруг Мхонджия под именем «Иван-абхазец», комиссар партизанского соединения Нестор Чичба, командир партизанского отряда «За Родину» Заабет Царгуш, начальник разведки и контрразведки Барановического партизанского соединения Давид Зухба, активный участник антифашистского подполья в Берлине Николай Воуба и другие.