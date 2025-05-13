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Абхазия Информ

РАСКРЫТЫ ДВА ФАКТА КРАЖ

Новости Вторник, 13 мая 2025 17:17
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РАСКРЫТЫ ДВА ФАКТА КРАЖ

Сухум. 13 мая 2025. Абхазия-Информ. Житель столицы привлечен к уголовной ответственности по факту кражи, имевшей место на центральном рынке г. Сухум. С заявлением о хищении сотового телефона модели «Redmi Not11 Pro» в пункт милиции на Центральном рынке обратился временно проживающий в г. Сухум гражданин, 1986 г.р. Незамедлительно принятыми оперативными мерами сотрудники уголовного розыска и ПМ «Центральный рынок» столичного УВД установили, что к совершению данного преступления причастен Казаченко Януш Владимирович, 1996г.р., который впоследствии был задержан.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по п. "в" и "г" ч. 2 ст. 155 УК РА проводит отдел дознания УВД по г. Сухум. Януш Казаченко на время предварительного следствия отпущен под подписку о невыезде.

***

Сотрудниками уголовного розыска районного отдела внутренних дел раскрыта и кража из табачного павильона в г. Гудаута. Преступление имело место по ул. Тарнава, когда на тот момент неизвестный путем взлома проник в помещение торгового павильона, и совершил кражу денег в сумме 42.000 рублей, а также табачных изделий различных фирм и банки энергетического напитка. Общая сумма ущерба составила 141.740 рублей.

Принятыми оперативно-розыскными мерами сотрудниками уголовного розыска Гудаутского РОВД злоумышленник был установлен и задержан в г. Гудаута, им оказался житель Гудауты Барганджия Амиран Лаврентьевич, 1987 г.р. На момент задержания он следовал на а/м «Nissan Fuga» без гос. номерных знаков.

В результате досмотра автотранспортного средства в багажном отсеке сотрудники милиции обнаружили и изъяли часть похищенных табачных изделий, также в багажном отсеке были обнаружены гос. номера А524АУ.

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Задержанный уже дал признательные показания. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 155 УК РА проводит следственная группа ОВД по Гудаутскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 13 мая 2025 17:32

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