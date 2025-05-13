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Абхазия Информ

МЭР СТОЛИЦЫ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ МНС АБХАЗИИ

Новости Вторник, 13 мая 2025 18:23
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МЭР СТОЛИЦЫ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ МНС АБХАЗИИ

Сухум. 13 мая 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Тимур Агрба встретился с министром по налогам и сборам Республики Абхазия Эдгаром Бения. На встрече обсуждались вопросы непосредственного взаимодействия Администрации города с Министерством по налогам и сборам в части обмена актуальной информацией.

Особое внимание было уделено реализации двустороннего сотрудничества, касающегося вопросов администрирования налога на землю.

Тимур Агрба выразил готовность в осуществлении обмена интересующих сторон данных и пожелал успехов в намеченных целях и планах работы ведомства.

На встрече присутствовал начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Сухум.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 13 мая 2025 18:25

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