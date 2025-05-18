 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ И ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Новости Воскресенье, 18 мая 2025 14:37
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ И ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 18 мая 2025. Абхазия-Информ. В рамках деловой программы XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» состоялась встреча президента Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамилы Мерцхулава с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Стороны обсудили возможные пути расширения торгово-экономического взаимодействия, осуществления совместных проектов в перерабатывающей промышленности, агропроме и туризме. В частности, речь шла о перспективах поставок абхазской сельхозпродукции в Кировскую область, а также сотрудничества в сфере глубокой переработки древесины.

«Мы заинтересованы в увеличении объемов взаимной торговли, так как текущий товарооборот между нами пока не раскрывает всего потенциала сотрудничества. Кировская область обладает мощным промышленным и аграрным комплексом, а Абхазия – благоприятным инвестиционным климатом и растущим рынком. Наша задача – создать условия для более тесной кооперации нашего бизнеса. Кировская область может занять важное место в торговых связях Абхазии, поставляя на абхазский рынок лесоматериалы, фанеру, мебель, металлопродукцию, удобрения, лакокрасочные изделия, бытовую химию и продукты питания», – подчеркнул Александр Соколов.

Тамила Мерцхулава отметила, что укрепление отношений между Абхазией и российскими регионами не ограничивается торговлей.

«Основная задача наших палат – помочь нашим предпринимателям открыть новые направления для взаимодействия и договориться о совместных проектах. В планах – проведение B2B-встреч, отраслевых круглых столов и бизнес-миссий, которые позволят компаниям найти новых партнеров и запустить совместные проекты. Нам необходимо не просто увеличить товарооборот, но и создать устойчивые механизмы взаимодействия. Мы открыты для новых инициатив, которые будут способствовать экономическому росту и укреплению дружественных связей между Абхазией и Кировской областью», – резюмировала Тамила Мерцхулава.

От имени ТПП Тамила Мерцхулава преподнесла губернатору памятный подарок – монету с изображением первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба, выпущенную к 80-летию со дня его рождения.

Александр Соколов, в свою очередь, также вручил Тамиле Валерьевне памятные подарки.

Итогом встречи стало знакомство президента ТПП с продукцией, производимой Кировской областью. Ознакомительную экскурсию по поручению губернатора провел министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Денис Пестриков, который подробно рассказал о промышленном и инвестиционном потенциале области, отметив ключевые отрасли – машиностроение, лесопереработку и сельское хозяйство.

Прочитано 5 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: «KAZANFORUM 2025» – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕЗЕНТОВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАШЕЙ СТРАНЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.