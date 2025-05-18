ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ И ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 18 мая 2025. Абхазия-Информ. В рамках деловой программы XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» состоялась встреча президента Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамилы Мерцхулава с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Стороны обсудили возможные пути расширения торгово-экономического взаимодействия, осуществления совместных проектов в перерабатывающей промышленности, агропроме и туризме. В частности, речь шла о перспективах поставок абхазской сельхозпродукции в Кировскую область, а также сотрудничества в сфере глубокой переработки древесины.

«Мы заинтересованы в увеличении объемов взаимной торговли, так как текущий товарооборот между нами пока не раскрывает всего потенциала сотрудничества. Кировская область обладает мощным промышленным и аграрным комплексом, а Абхазия – благоприятным инвестиционным климатом и растущим рынком. Наша задача – создать условия для более тесной кооперации нашего бизнеса. Кировская область может занять важное место в торговых связях Абхазии, поставляя на абхазский рынок лесоматериалы, фанеру, мебель, металлопродукцию, удобрения, лакокрасочные изделия, бытовую химию и продукты питания», – подчеркнул Александр Соколов.

Тамила Мерцхулава отметила, что укрепление отношений между Абхазией и российскими регионами не ограничивается торговлей.

«Основная задача наших палат – помочь нашим предпринимателям открыть новые направления для взаимодействия и договориться о совместных проектах. В планах – проведение B2B-встреч, отраслевых круглых столов и бизнес-миссий, которые позволят компаниям найти новых партнеров и запустить совместные проекты. Нам необходимо не просто увеличить товарооборот, но и создать устойчивые механизмы взаимодействия. Мы открыты для новых инициатив, которые будут способствовать экономическому росту и укреплению дружественных связей между Абхазией и Кировской областью», – резюмировала Тамила Мерцхулава.

От имени ТПП Тамила Мерцхулава преподнесла губернатору памятный подарок – монету с изображением первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба, выпущенную к 80-летию со дня его рождения.

Александр Соколов, в свою очередь, также вручил Тамиле Валерьевне памятные подарки.

Итогом встречи стало знакомство президента ТПП с продукцией, производимой Кировской областью. Ознакомительную экскурсию по поручению губернатора провел министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Денис Пестриков, который подробно рассказал о промышленном и инвестиционном потенциале области, отметив ключевые отрасли – машиностроение, лесопереработку и сельское хозяйство.