 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИЗ ХМАО В АБХАЗИЮ ЛЕТОМ 2025 ГОДА ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ

Новости Воскресенье, 18 мая 2025 16:29
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗ ХМАО В АБХАЗИЮ ЛЕТОМ 2025 ГОДА ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. Власти Югры (Ханты-Мансийский автономный округ) планируют внести корректировки в окружной бюджет на 2025 год. Дополнительные расходы – около 0,5 млрд рублей – направят на субсидирование авиаперелетов по маршруту Сургут-Сухум и на поддержку внутренних маршрутов. Об этом сообщает издание Faktologia.

Первые перелеты начнутся в июне 2025 года.

Как пишет Muksun.fm, на сегодняшний день сургутянам, чтобы посетить Абхазию придется тратить минимум сутки-двое на дорогу. Стоимость авиабилета в одну сторону на человека варьируется от 35 до 55 тысяч рублей. Есть рейсы и немного дешевле, и с двумя-тремя пересадками.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 18 мая 2025 16:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО НА УПРОЩЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА УЛИЦЕ ЛАДАРИЯ РЕШЕНА МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОБЛЕМА С ПОДТОПЛЕНИЕМ ПРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.