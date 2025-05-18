ИЗ ХМАО В АБХАЗИЮ ЛЕТОМ 2025 ГОДА ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. Власти Югры ( Ханты-Мансийский автономный округ) планируют внести корректировки в окружной бюджет на 2025 год. Дополнительные расходы – около 0,5 млрд рублей – направят на субсидирование авиаперелетов по маршруту Сургут-Сухум и на поддержку внутренних маршрутов. Об этом сообщает издание Faktologia.

Первые перелеты начнутся в июне 2025 года.

Как пишет Muksun.fm, на сегодняшний день сургутянам, чтобы посетить Абхазию придется тратить минимум сутки-двое на дорогу. Стоимость авиабилета в одну сторону на человека варьируется от 35 до 55 тысяч рублей. Есть рейсы и немного дешевле, и с двумя-тремя пересадками.