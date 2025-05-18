НА УЛИЦЕ ЛАДАРИЯ РЕШЕНА МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОБЛЕМА С ПОДТОПЛЕНИЕМ ПРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме на улице Ладария проведены работы по благоустройству.

«Мы получили огромное количество обращений со стороны граждан. Десятки лет их подтапливало, что, в свою очередь приводило к сырости и появлению заболоченных участков.

Свой вклад в решение проблемы внес депутат городского собрания Джумбер Ахуба.