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Абхазия Информ

НА УЛИЦЕ ЛАДАРИЯ РЕШЕНА МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОБЛЕМА С ПОДТОПЛЕНИЕМ ПРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Новости Воскресенье, 18 мая 2025 16:32
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НА УЛИЦЕ ЛАДАРИЯ РЕШЕНА МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОБЛЕМА С ПОДТОПЛЕНИЕМ ПРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме на улице Ладария проведены работы по благоустройству.

«Мы получили огромное количество обращений со стороны граждан. Десятки лет их подтапливало, что, в свою очередь приводило к сырости и появлению заболоченных участков.

Свой вклад в решение проблемы внес депутат городского собрания Джумбер Ахуба.

Стоимость проведенных работ составила 2 500 000 руб., общая площадь благоустройства 505 квадратных метров.

Работы выполнены в полном объеме, заказчиком по данному объекту являлось Управление капитального строительства, подрядчиком компания ООО «Юни-строй».

Качество выполненных работ достаточно на высоком уровне, многие жители данного дома неоднократно благодарили и подрядчиков, и управление капитального строительства», – рассказал начальник УКС РА Демир Гамисония.

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