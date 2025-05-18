НА УЛИЦЕ ЛАДАРИЯ РЕШЕНА МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОБЛЕМА С ПОДТОПЛЕНИЕМ ПРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме на улице Ладария проведены работы по благоустройству.
«Мы получили огромное количество обращений со стороны граждан. Десятки лет их подтапливало, что, в свою очередь приводило к сырости и появлению заболоченных участков.
Свой вклад в решение проблемы внес депутат городского собрания Джумбер Ахуба.
Работы выполнены в полном объеме, заказчиком по данному объекту являлось Управление капитального строительства, подрядчиком компания ООО «Юни-строй».
Качество выполненных работ достаточно на высоком уровне, многие жители данного дома неоднократно благодарили и подрядчиков, и управление капитального строительства», – рассказал начальник УКС РА Демир Гамисония.
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