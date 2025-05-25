NORDWIND AIRLINES ОТКРЫВАЕТ МАРШРУТ КАЗАНЬ – СУХУМ

Сухум. 25 мая 2025. Абхазия-Информ . Авиакомпания Nordwind Airlines получила официальный допуск на выполнение рейсов по маршруту Казань – Сухум. Информация об этом размещена на сайте Росавиации. Перелёты будут выполняться пять раз в неделю, что обеспечит устойчивую транспортную связь между столицей Татарстана и Абхазией.

Ожидается, что рейсы начнутся уже с 4 июня – об этом ранее сообщал Минтранс России. Новое направление станет частью масштабной программы восстановления и развития регулярного авиасообщения с Абхазией, реализуемой при поддержке Российской Федерации.

Расширение географии рейсов – важный этап в интеграции Абхазии в общее экономическое и туристическое пространство. Благодаря поддержке России Сухумский аэропорт постепенно становится полноценным транспортным узлом, открытым для жителей разных регионов страны.

Новый маршрут не только упростит логистику для туристов и жителей республики, но и придаст дополнительный импульс развитию внутреннего туризма, бизнеса и гуманитарных связей.