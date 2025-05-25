 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

NORDWIND AIRLINES ОТКРЫВАЕТ МАРШРУТ КАЗАНЬ – СУХУМ

Новости Воскресенье, 25 мая 2025 15:51
Оцените материал
(0 голосов)
NORDWIND AIRLINES ОТКРЫВАЕТ МАРШРУТ КАЗАНЬ – СУХУМ

Сухум. 25 мая 2025. Абхазия-Информ. Авиакомпания Nordwind Airlines получила официальный допуск на выполнение рейсов по маршруту Казань – Сухум. Информация об этом размещена на сайте Росавиации. Перелёты будут выполняться пять раз в неделю, что обеспечит устойчивую транспортную связь между столицей Татарстана и Абхазией.

Ожидается, что рейсы начнутся уже с 4 июня – об этом ранее сообщал Минтранс России. Новое направление станет частью масштабной программы восстановления и развития регулярного авиасообщения с Абхазией, реализуемой при поддержке Российской Федерации.

Расширение географии рейсов – важный этап в интеграции Абхазии в общее экономическое и туристическое пространство. Благодаря поддержке России Сухумский аэропорт постепенно становится полноценным транспортным узлом, открытым для жителей разных регионов страны.

Новый маршрут не только упростит логистику для туристов и жителей республики, но и придаст дополнительный импульс развитию внутреннего туризма, бизнеса и гуманитарных связей.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Воскресенье, 25 мая 2025 15:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЕНПРОКУРОР ВЗЯЛ ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ХОД РАССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГАЮТ АБХАЗИИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.