NORDWIND AIRLINES ОТКРЫВАЕТ МАРШРУТ КАЗАНЬ – СУХУМ
Сухум. 25 мая 2025. Абхазия-Информ. Авиакомпания Nordwind Airlines получила официальный допуск на выполнение рейсов по маршруту Казань – Сухум. Информация об этом размещена на сайте Росавиации. Перелёты будут выполняться пять раз в неделю, что обеспечит устойчивую транспортную связь между столицей Татарстана и Абхазией.
Ожидается, что рейсы начнутся уже с 4 июня – об этом ранее сообщал Минтранс России. Новое направление станет частью масштабной программы восстановления и развития регулярного авиасообщения с Абхазией, реализуемой при поддержке Российской Федерации.
Расширение географии рейсов – важный этап в интеграции Абхазии в общее экономическое и туристическое пространство. Благодаря поддержке России Сухумский аэропорт постепенно становится полноценным транспортным узлом, открытым для жителей разных регионов страны.
Новый маршрут не только упростит логистику для туристов и жителей республики, но и придаст дополнительный импульс развитию внутреннего туризма, бизнеса и гуманитарных связей.
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