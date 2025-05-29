ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРА В ДОМЕ №170 ПО ПРОСПЕКТУ АИААИРА

Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ . Жители дома №170 ждали благоустройства своего двора более 30 лет. Обветшалые коммуникации, ветхая канализационная система превращали каждый дождливый день в настоящее испытание для граждан. Теперь проблема решена.

«По поручению премьер-министра республики Абхазия Владимира Делба, проведены работы по благоустройству двора по проспекту Аиааира №170. Работы завершены в полном объеме. Проведено озеленение территории установлены малые архитектурные формы, заменены системы канализации, колодцы.

Расчищена вся система водоотведение во дворе. Общая площадь благоустройства составила 750 квадратных метров», – рассказал начальник УКС РА Демир Гамисония.

Особую благодарность выражают жители дома. Они даже составили благодарственное письмо на имя главы Правительства.

Валентина Шуваева живет в этом доме всю жизнь. Рассказывает, что впервые ей с соседями приятно выйти во двор, посидеть на новых лавочках, подышать свежим воздухом.

«Вы знаете, мы очень много писали, просили, чтоб действительно как-то помогли нам, привели в порядок наш двор. Наконец наша мечта сбылась. Большую помощь оказал нам Владимир Валерьевич Делба. Нам в предыдущие годы говорили, что нет средств, нет возможностей, людей. А теперь выпала такая возможность. Мы очень довольны, очень хорошая бригада строительная была, великолепная все такие труженики. В 9 утра приходили, в 9 вечера уходили. Так вот работали быстро, всё аккуратно, посмотрите, действительно, во двор стало приятно выходить и пожилым людям, и с детьми гулять хочется», – поделилась Валентина Шуваева.