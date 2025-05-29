ФИНАЛИСТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «КОМАНДА АБХАЗИИ» ПРИСТУПИЛИ К ОБУЧЕНИЮ В МАСТЕРСКОЙ УПРАВЛЕНИЯ «СЕНЕЖ»

Сухум. 29 мая 2025. Абхазия-Информ . Победители и финалисты масштабного конкурса управленцев «Команда Абхазии» прибыли в Мастерскую управления «Сенеж» (город Солнечногорск, Московская область) для прохождения интенсивной образовательной программы. Участников ждут насыщенные занятия, основной фокус которых направлен на развитие ключевых управленческих компетенций, необходимых для эффективной работы на ответственных позициях.

Напомним, конкурс «Команда Абхазии», стартовавший 12 февраля, вызвал большой интерес – на участие поступило более 3 000 заявок. По итогам отбора в финал вышли свыше 80 человек, а победителями были признаны 22 перспективных молодых управленца.

На торжественной церемонии объявления результатов президент Республики Абхазия Бадра Гунба отметил высокий потенциал финалистов и предложил некоторым из них занять значимые государственные должности.

Этот важный проект по формированию кадрового резерва Абхазии стал возможен благодаря поддержке платформы «Россия – страна возможностей».