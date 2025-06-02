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Абхазия Информ

ПЛАН ЗА МАЙ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 100%

Новости Понедельник, 02 июня 2025 19:58
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ПЛАН ЗА МАЙ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 100%

Сухум. 2 июня 2025. Абхазия-Информ. В мае 2025 года таможенными органами начислена рекордная сумма таможенных платежей. При плане в размере 407,1 млн руб. сумма начислений таможенных платежей составила 407,5 млн руб., план за май месяц выполнен на 100%.

По итогам за 5 месяцев текущего года таможенными органами начислено 1 млрд 694,0 млн руб., что в сравнении с показателями за аналогичный период 2024 года больше на 160,7 млн руб. (за 5 мес. 2024 года начислено 1 млрд 533,3 млн руб.).

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 02 июня 2025 20:01

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