ПЛАН ЗА МАЙ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 100%

Сухум. 2 июня 2025. Абхазия-Информ . В мае 2025 года таможенными органами начислена рекордная сумма таможенных платежей. При плане в размере 407,1 млн руб. сумма начислений таможенных платежей составила 407,5 млн руб., план за май месяц выполнен на 100%.

По итогам за 5 месяцев текущего года таможенными органами начислено 1 млрд 694,0 млн руб., что в сравнении с показателями за аналогичный период 2024 года больше на 160,7 млн руб. (за 5 мес. 2024 года начислено 1 млрд 533,3 млн руб.).