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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ НА ВДНХ

Новости Понедельник, 02 июня 2025 20:01
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АБХАЗСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ НА ВДНХ

Сухум. 2 июня 2025. Абхазия-Информ. В рамках празднования Международного дня защиты детей Москва стала центром притяжения для тысяч школьников и студентов из разных стран. На ВДНХ с небывалым размахом прошел Международный фестиваль детства и юности «Фестиваль Движения Первых».

По приглашению Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», семь юных представителей Абхазии были отобраны и отправлены Министерством просвещения для участия в этом грандиозном событии. Ребята окунулись в мир увлекательных мастер-классов, полезных тренингов, дискуссий с экспертами и встреч с известными людьми. 

ВДНХ на два дня превратилась в огромную интерактивную площадку с тематическими зонами: от арт-терапии и цифровых интерактивов до аттракционов и зон виртуальной реальности. Пространство было полностью адаптировано, в том числе для маломобильных посетителей.

Важный итог для наших участников: молодые представители Абхазии не только учились и развлекались, но и внесли свой вклад в историю, участвуя в разработке концепции Международной ассоциации детских организаций (МАДО), созданной по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Это бесценный опыт и мощный стимул для развития нашей молодежи и укрепления международных связей.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 02 июня 2025 20:03

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