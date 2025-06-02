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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АХМЕДОВ ПРИГОВОРЕН К ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Новости Понедельник, 02 июня 2025 20:04
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АЛЕКСАНДР АХМЕДОВ ПРИГОВОРЕН К ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Сухум. 2 июня 2025. Абхазия-Информ. Гагрский районный суд Республики Абхазия под председательством судьи Инала Квициния, на открытом судебном заседании в общем порядке уголовного производства, рассмотрел уголовное дело в отношении Ахмедова Александра Александровича, 1987 г.р., уроженца г. Маргилан Ферганской области Узбекистана, проживающего в г. Сочи, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, а равно сбыте наркотического средства в особо крупном размере на территории Абхазии.

Суд признал последнего виновным по двум эпизодам преступных деяний и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как ранее сообщалось, преступления, совершенные гражданином Ахмедовым раскрыли сотрудники УКОН МВД Абхазии, которые выявили и 27 мая 2024 года задержали совместно с уголовным розыском Гудаутского районного отдела внутренних дел, на тот момент подозреваемого в распространении наркотических средств на территории республики путем так называемых «тайных закладок».

При личном досмотре у задержанного было изъято 95 свёртков с наркотическим средством, уже расфасованном и готовом к продаже.

Еще пять закладок для последующей реализации, до момента его задержания, Ахмедов успел сделать в Гудаутском районе, в с. Приморское по ул. Арсаул, которые сотрудники милиции изъяли из потайных мест.

Общая масса наркотического средства «Метадон», изъятого у задержанного, составила более 93 граммов, но это убийственное средство в результате слаженной работы оперативных служб Министерства внутренних дел не дошло до потребителей.

Согласно резолютивной части приговора вещественные доказательства, а именно, изъятое и исследованное в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел наркотическое средство – уничтожить после вступлении приговора в законную силу.

Расследование уголовного дела в отношении гражданина Ахмедова проведено следственным отделом УВД по Гагрскому району. В ходе судебного процесса были представлены доказательства вины подсудимого, включая показания свидетелей, результаты экспертиз и материалы оперативной съемки.

Вынесенный приговор стал жестким и справедливым ответом на особо тяжкое преступление, посягающее на здоровье населения и общественную нравственность.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 02 июня 2025 20:10

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