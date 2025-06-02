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Абхазия Информ

ГРУППА ЛИЦ ОБВИНЯЕТСЯ В ГРАБЕЖАХ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Понедельник, 02 июня 2025 20:10
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ГРУППА ЛИЦ ОБВИНЯЕТСЯ В ГРАБЕЖАХ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 2 июня 2025. Абхазия-Информ. Фигуранты уголовного дела – Хупения Лука Баадурович, 2006 г.р., проживающий. г. Гал, житель того же города Речия Николай Манучарович, 2005 г.р. и Гергедава Георгий Мамукаевич, 2003 г.р. житель с. Шашикуара Галского р-на были задержаны сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагрскому району.

Согласно материалам уголовного дела обвиняемые, действуя единым преступным умыслом из корыстных побуждений в г. Гагра, на улице Авидзба открыто похитили золотую цепь стоимостью 117.000 рублей у потерпевшей, 1953 г.р. и с места преступления скрылись. После чего на улице Саят-Нова ограбили гражданку, 1993 г.р., сорвав с шеи потерпевшей золотую цепь стоимостью 63.000 рублей.

В результате дальнейших проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанных лиц, при осмотре помещения по месту временного проживания, гражданин Хупения указал потайное место, на балконе гостиничного номера, где в целлофановом свертке хранились предметы, добытые преступным путем. Потерпевшие опознали похищенное, имущество возвращено владельцам.

На период предварительного расследования, по окончанию производства которого материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые содержатся под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 02 июня 2025 20:18

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