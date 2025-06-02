КУРСАНТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ»

Сухум. 2 июня 2025. Абхазия-Информ . Курсанты Высшей школы милиции МВД Абхазии им. В.Х. Смыр приняли участие в открытии выставки «Жены героев» и просмотре фильма «Тихий тыл» в ресурсном центре Россотрудничества в Сухуме.

Перед началом показа с приветственным словом к зрителям обратился руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов. Он подчеркнул важность таких проектов, которые позволяют сохранить память о героях и выразить благодарность тем, кто ждет их возвращения домой.

Особую атмосферу мероприятию придали доклады курсантов Высшей школы милиции МВД Абхазии по теме СВО. В своих выступлениях молодые люди говорили о патриотизме, долге и ответственности, ценностях, которые сегодня, как никогда, важны для каждого гражданина страны.

Курсанты выразили благодарность организаторам за возможность прикоснуться к истории и выразить свою поддержку участникам СВО и их семьям. Мероприятие было организовано представительством Россотрудничества в Республике Абхазия при поддержке Совета представительства Российского исторического общества.

Об этом сообщает сайт МВД.