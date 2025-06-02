 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КУРСАНТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ»

Новости Понедельник, 02 июня 2025 20:16
Оцените материал
(0 голосов)
КУРСАНТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ»

Сухум. 2 июня 2025. Абхазия-Информ. Курсанты Высшей школы милиции МВД Абхазии им. В.Х. Смыр приняли участие в открытии выставки «Жены героев» и просмотре фильма «Тихий тыл» в ресурсном центре Россотрудничества в Сухуме.

Перед началом показа с приветственным словом к зрителям обратился руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов. Он подчеркнул важность таких проектов, которые позволяют сохранить память о героях и выразить благодарность тем, кто ждет их возвращения домой.

Особую атмосферу мероприятию придали доклады курсантов Высшей школы милиции МВД Абхазии по теме СВО. В своих выступлениях молодые люди говорили о патриотизме, долге и ответственности, ценностях, которые сегодня, как никогда, важны для каждого гражданина страны.

Курсанты выразили благодарность организаторам за возможность прикоснуться к истории и выразить свою поддержку участникам СВО и их семьям. Мероприятие было организовано представительством Россотрудничества в Республике Абхазия при поддержке Совета представительства Российского исторического общества.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 02 июня 2025 20:18

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГРУППА ЛИЦ ОБВИНЯЕТСЯ В ГРАБЕЖАХ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ РОССИЯ И АБХАЗИЯ УКРЕПЛЯЮТ КУЛЬТУРНОЕ ПАРТНЁРСТВО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.