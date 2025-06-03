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Абхазия Информ

В МИНТУРИЗМА ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ 2025

Новости Вторник, 03 июня 2025 14:23
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В МИНТУРИЗМА ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ 2025

Сухум. 3 июня 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма Республики Абхазия состоялась рабочая встреча министра туризма Астамура Логуа с представителями экскурсионных организации. Мероприятие было посвящено актуальным вопросам развития экскурсионной сферы и подготовке к высокому туристическому сезону.

Министр поблагодарил представителей отрасли за вклад в развитие туризма, подчеркнув, что туризм является локомотивом экономики страны.

«Мы готовы выслушать ваши предложения и замечания и, по мере возможности, оперативно реагировать на них», – отметил Логуа.

Одной из ключевых тем встречи стала проблема сжатых сроков подготовки гидов, часто совпадающие с началом сезона. Обсуждались пути оптимизации этих процессов.

Отдельное внимание было уделено иностранной экскурсионной деятельности и демпинга как со стороны иностранных, так и местных операторов.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день инструментов воздействия на иностранных операторов недостаточно, однако 20 июня в Абхазию прибудут крупнейшие российские туроператоры, с которыми будет обсуждаться возможность решения проблемы без применения жёстких мер. «Борьба с нелегальными экскурсоводами должна вестись в рамках закона, и его нормы будут применяться ко всем – как к иностранным, так и к местным нарушителям», – заявил министр.

Представители отрасли также выразили обеспокоенность отсутствием антимонопольного законодательства, на что министр ответил, что общественное обсуждение и актуальность вопроса, вероятно, станут стимулом для разработки соответствующего законопроекта.

Участники встречи подчеркнули положительный эффект от проверок, проводившихся Министерством туризма, отметив снижение нелегальной активности в этот период. Также поднимался вопрос соответствия объектов показа санитарным нормам в связи с растущим туристическим потоком.

Среди предложений участников встречи:

– возвращение методистов в штат турфирм для повышения качества подготовки гидов;

– внедрение QR-кодов на бейджах экскурсоводов с указанием сданных маршрутов;

– создание единого дизайна информационных штендеров для продажи экскурсий в общественных местах;

– корректировка цен на проезд к природным объектам в пиковые месяцы сезона (например, на КПП «Рица» и в Новоафонскую пещеру);

развитие экскурсионного направления в восточной части Абхазии.

Министр выразил поддержку ряду инициатив и напомнил, что нанесение QR-кодов на путевки уже реализуется.

Завершая встречу, он поблагодарил всех за участие, призвал к совместной и ответственной работе в преддверии сезона, и отметил важность примера добросовестной деятельности со стороны экскурсионных компаний.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 03 июня 2025 14:28

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