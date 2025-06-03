РУСЛАН ТЫРКБА ОСВОБОЖДЕН ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
Новости Вторник, 03 июня 2025 16:37
Сухум. 3 июня 2025. Абхазия-Информ. Генеральным прокурором Республики Абхазия Адгуром Агрба подписан приказ об освобождении от занимаемой должности и зачислении в распоряжение кадров Генпрокуратуры замгенпрокурора Тыркба Руслана Львовича, согласно поданному заявлению.
Временное исполнение обязанностей заместителя генерального прокурора возложено на начальника Следственного управления Генпрокуратуры, старшего советника юстиции Бигвава Тамилу Амерановну.