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Абхазия Информ

РУСЛАН ТЫРКБА ОСВОБОЖДЕН ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

Новости Вторник, 03 июня 2025 16:37
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РУСЛАН ТЫРКБА ОСВОБОЖДЕН ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

Сухум. 3 июня 2025. Абхазия-Информ. Генеральным прокурором Республики Абхазия Адгуром Агрба подписан приказ об освобождении от занимаемой должности и зачислении в распоряжение кадров Генпрокуратуры замгенпрокурора Тыркба Руслана Львовича, согласно поданному заявлению.

Временное исполнение обязанностей заместителя генерального прокурора возложено на начальника Следственного управления Генпрокуратуры, старшего советника юстиции Бигвава Тамилу Амерановну.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 03 июня 2025 16:41

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