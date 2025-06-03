ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ АЛХАС ХАЛВАШ

Сухум. 3 июня 2025. Абхазия-Информ . В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР совместно с ОУР КПМ «Мюссера» МВД и сотрудниками ОУР УВД по Гагрскому району задержан ранее разыскиваемый СО УВД по Гагрскому району по подозрению в тайном хищении чужого имущества Халваш Алхас Тарасович, 1982 г.р.

Преступления имело место 11 октября 2024 года, когда на тот момент неустановленное лицо путём подбора ключей входной двери проникло в квартиру по месту временного проживания заявительницы в г. Пицунда по ул. Агрба и совершило кражу денежных средств.

По данному факту следственным отделом УВД по Гагрскому району 13 октября 2024 года по ч. 3 ст. 155 УК РА было возбуждено уголовное дело. В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого в совершении данного преступления Халваш Алхаса Тарасовича, ранее судимого за аналогичные преступные деяния.

28 ноября 2024 года Алхас Халваш был объявлен в розыск и по настоящее время скрывался от следствия и суда.

Расследование по уголовному делу возобновлено производством и в ближайшее время орган предварительного следствия выйдет с ходатайством в Гагрский районный суд об избрании в отношении гражданина Халваш меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.