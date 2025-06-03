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Абхазия Информ

В ГУДАУТЕ СОСТОИТСЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПЕРФОРМАНС

Новости Вторник, 03 июня 2025 21:35
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В ГУДАУТЕ СОСТОИТСЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПЕРФОРМАНС

Сухум. 3 июня 2025. Абхазия-Информ. 6 июня в 18:00 в г. Гудаута (парк отдыха Kate Park) состоится театрализованный перформанс на русском и абхазском языках, приуроченный к Дню русского языка и 80-летию Великой Победы.

В программе – постановка, основанная на семи письмах, вдохновленных литературными и реальными историями, связанными с Абхазией. Прозвучат произведения Есенина, Чехова, Бергольц и других авторов – все это в сопровождении музыки и хореографии.

Участниками события станут актеры, музыканты, художники, представители Минкультуры Абхазии и движения «Волонтеры культуры».

Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской акции «Декламируй», направленной на популяризацию литературного наследия, поддержку языкового многообразия и развитие культурных связей между Россией и Абхазией.

Организовано Всероссийским общественным движением добровольцев в сфере культуры «Волонтеры культуры», Министерством культуры Республики Абхазия, АНО дополнительного образования «Музыкальная академия «Хурма», а также Культурным фондом «Апсны – Русь». При поддержке экосистемы Добро.рф.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 03 июня 2025 21:37

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