ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМИ ОРГАНИЗАЦИИ «АБХАЗИЯ БУДУЩЕГО»

Сухум. 4 июня 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с представительницами Общественного движения «Абхазия будущего». Елена Маргания, Астанда Отырба и Эллада Кварацхелия предоставили главе государства детализированную информацию о целях, миссии и конкретных планах деятельности организации.

Итогом встречи стало одобрение президентом представленных инициатив и его твердое заверение в поддержке деятельности организации.

«Мы высоко ценим готовность главы государства к диалогу и его внимание к гражданским инициативам. Полученная поддержка на самом высоком уровне придает нам уверенности и мотивации для реализации намеченных проектов во имя процветающей Абхазии», – сказала Елена Маргания.