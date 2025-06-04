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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМИ ОРГАНИЗАЦИИ «АБХАЗИЯ БУДУЩЕГО»

Новости Среда, 04 июня 2025 18:22
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ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМИ ОРГАНИЗАЦИИ «АБХАЗИЯ БУДУЩЕГО»

Сухум. 4 июня 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с представительницами Общественного движения «Абхазия будущего». Елена Маргания, Астанда Отырба и Эллада Кварацхелия предоставили главе государства детализированную информацию о целях, миссии и конкретных планах деятельности организации.

Итогом встречи стало одобрение президентом представленных инициатив и его твердое заверение в поддержке деятельности организации.

«Мы высоко ценим готовность главы государства к диалогу и его внимание к гражданским инициативам. Полученная поддержка на самом высоком уровне придает нам уверенности и мотивации для реализации намеченных проектов во имя процветающей Абхазии», – сказала Елена Маргания.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 04 июня 2025 18:29

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