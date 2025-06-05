ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА ОТПРАВИЛИ ПЕРВУЮ КРУПНУЮ ПАРТИЮ ЯИЦ В АБХАЗИЮ
Сухум. 5 июня 2025. Абхазия-Информ. Из Челябинской области отправили в Абхазию 186,4 тысячи куриных яиц. Это была первая в 2025 году партия их экспорта. Об этом «Вечерке» сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«Перевозка пищевых яиц до места назначения осуществляется автомобильным транспортом», – отметили в ведомстве.
Челябинская область – один из российских лидеров производства яиц. В прошлом году их выпуск существенно увеличился. А в 2025 году показатель повысится еще на 140 миллионов штук за счет модернизации птицефабрики в Челябинске. В расширение площадок производства вложили два миллиарда рублей.
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