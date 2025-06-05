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Абхазия Информ

СОСТОЯНИЕ Ж/Д ПУТИ «СУХУМ-ПСОУ» ОЦЕНЕНО КАК ХОРОШЕЕ

Новости Четверг, 05 июня 2025 20:03
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СОСТОЯНИЕ Ж/Д ПУТИ «СУХУМ-ПСОУ» ОЦЕНЕНО КАК ХОРОШЕЕ

Сухум. 5 июня 2025. Абхазия-Информ. После прохода путеизмерительного вагона 30 мая на участке «Сухум-Псоу» состояние ж/д пути оценено как хорошее, ближе к отличному, сообщает пресс-служба АЖД. Общая протяженность пути составляет 101 км. Из них 60 км оценено на отлично, 31 км – хорошо, 10 км – удовлетворительно.

По словам гендиректора РУП «АЖД» Арсоуа Читанава, такого результата удалось достичь не за один месяц, и не за один год.

«Это эффект слаженной и профессиональной работы коллектива РУП «Абхазская железная дорога» на протяжении 2-3 лет», – отметил он.

За это время заменено: более 5 тысяч железобетонных шпал; более 4 тысяч деревянных шпал; рельсошпальная решетка на ст. Кяласур протяженностью 300 м.

На перегоне Бзыбь-Мюссера была проведена колоссальная работа по замене рельсовой плети длиной 800 м.

Также ежедневно проводилась рутинная работа по выправке, рихтовке и дозировке рельсошпальной решетки местными бригадами с привлечением российских специалистов.

С каждым годом динамические усилия на железнодорожный путь возрастают в связи с увеличением грузопотока и открытия новых маршрутов пассажирских поездов, что увеличивает нагрузку на путевой комплекс в целом. Путейцы АЖД готовы удержать качество железнодорожного пути на высоком уровне, говорится в сообщении.

За 2024 год было заменено 84 дефектных и остродефектных рельса. 54 рельса было заменено для регулировки стыковых зазоров, которые были сверхнормативными и требовали закрытия движения.

На перегоне Псоу-Цандрипш, ст. Цандрипш, ст. Гагра и на перегоне Гагра-Бзыбь отработали машинами тяжелого типа ВПР (ПУМА) с динамическим стабилизатором пути. Вышеуказанные станции и перегоны были полностью отсыпаны щебнем.

Также особое внимание было уделено стрелочным переводам ст. Цандрипш, заменены деревянные брусья на железобетонные, на ст. Гагра также обновлены стрелочные переводы. На стрелочных переводах на бетонном основании постоянно ведется работа по регулировке ширины колеи, для безопасного пропуска поездов и маневровой работы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 05 июня 2025 20:07

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