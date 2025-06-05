СТАРТУЕТ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ ЭДУАРДА ПИЛИЯ
Сухум. 5 июня 2025. Абхазия-Информ. 6 июня в Республиканской спортивной школе игр стартует Открытый республиканский волейбольный турнир памяти первого президента Федерации волейбола Абхазии Эдуарда Пилия. В соревнованиях среди мужских команд участвуют шесть команд: из ЛНР, Адыгеи, Черкесска, Северной Осетии и две команды Абхазии.
Турнир пройдет по правилам ФИВБ. Открытие состоится в 11:00, финальные игры запланированы на 8 июня.
Организаторы – Госкомитет по делам молодежи и спорта и Федерация волейбола Абхазии.
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