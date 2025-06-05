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Абхазия Информ

СТАРТУЕТ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ ЭДУАРДА ПИЛИЯ

Новости Четверг, 05 июня 2025 20:09
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СТАРТУЕТ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ ЭДУАРДА ПИЛИЯ

Сухум. 5 июня 2025. Абхазия-Информ. 6 июня в Республиканской спортивной школе игр стартует Открытый республиканский волейбольный турнир памяти первого президента Федерации волейбола Абхазии Эдуарда Пилия. В соревнованиях среди мужских команд участвуют шесть команд: из ЛНР, Адыгеи, Черкесска, Северной Осетии и две команды Абхазии.

Турнир пройдет по правилам ФИВБ. Открытие состоится в 11:00, финальные игры запланированы на 8 июня.

Организаторы – Госкомитет по делам молодежи и спорта и Федерация волейбола Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 05 июня 2025 20:12

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