ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В НОВОМ РАЙОНЕ

Сухум. 9 июня 2025. Абхазия-Информ . Президент Бадра Гунба, посетил открытие новой спортивной площадки в Новом районе Сухума, построенной благодаря договорённостям главы государства с российскими коллегами. Подобных площадок по всей республике будет 12, четыре из них уже готовы к сдаче в эксплуатацию.

Бадра Гунба также проинспектировал проведение других ремонтных работ на Новом районе. Главу государства сопровождали мэр Сухума Тимур Агрба, его заместители Автандил Сурманидзе и Константин Тарба, начальник УКС Демир Гамисония. Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия на улице Гумистинская были начаты 5 июня. Как доложил Демир Гамисония, общая площадь работ 4730 квадратных метров, стоимость 9 млн 985 тысяч рублей.

«Все работы проводятся своевременно, завершение планируется к 11 июня. Источник финансирования – бюджет Республики Абхазия», – сказал Гамисония. Глава государства посетил и детскую площадку по улице 30 Сентября, которую поручил привести в порядок городским властям, и школу № 5 в Новом районе, в которой он учился.

Бадра Гунба отметил, что будет оказано содействие в восстановлении фасада школы.