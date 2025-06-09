 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В НОВОМ РАЙОНЕ

Новости Понедельник, 09 июня 2025 19:08
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В НОВОМ РАЙОНЕ

Сухум. 9 июня 2025. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба, посетил открытие новой спортивной площадки в Новом районе Сухума, построенной благодаря договорённостям главы государства с российскими коллегами. Подобных площадок по всей республике будет 12, четыре из них уже готовы к сдаче в эксплуатацию.

Бадра Гунба также проинспектировал проведение других ремонтных работ на Новом районе. Главу государства сопровождали мэр Сухума Тимур Агрба, его заместители Автандил Сурманидзе и Константин Тарба, начальник УКС Демир Гамисония. Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия на улице Гумистинская были начаты 5 июня. Как доложил Демир Гамисония, общая площадь работ 4730 квадратных метров, стоимость 9 млн 985 тысяч рублей.

«Все работы проводятся своевременно, завершение планируется к 11 июня. Источник финансирования – бюджет Республики Абхазия», – сказал Гамисония. Глава государства посетил и детскую площадку по улице 30 Сентября, которую поручил привести в порядок городским властям, и школу № 5 в Новом районе, в которой он учился.

Бадра Гунба отметил, что будет оказано содействие в восстановлении фасада школы.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 09 июня 2025 19:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ШЕСТИЛЕТНЕГО АЛЕКСАНДРА ГУБАЗ ЗАЧИСЛИЛИ В АКАДЕМИЮ ПФК ЦСКА ДАУТ ХУТАБА: «РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ГРАЖДАН АБХАЗИИ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПОСОБИЯ В РФ, СЛОЖНЫЙ И ДОЛГИЙ ПРОЦЕСС, ТРЕБУЮЩИЙ ТЕРПЕНИЯ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.