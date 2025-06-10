 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОТРУДНИКАМИ СГБ ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ШПИОНАЖЕ

Новости Вторник, 10 июня 2025 12:39
Оцените материал
(0 голосов)
СОТРУДНИКАМИ СГБ ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ШПИОНАЖЕ

Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации, полученной от Федеральной службы безопасности России, сотрудниками СГБ Абхазии, на территории международного аэропорта «Сухум» был задержан гражданин Российской Федерации, 1980 года рождения, инженер строительной компании, осуществляющей деятельность на территории аэропорта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что задержанный вступил в контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. Согласно полученным данным, подозреваемый согласился на сотрудничество с иностранной спецслужбой для организации диверсионно-террористического акта на территории аэропорта.

Установлено, что по заданию ГУР Минобороны Украины, задержанный намеревался в июне этого года, осуществить теракт на территории аэропорта, который, по его замыслу, мог привести к большому количеству жертв.

По роду своей деятельности мужчина имел доступ к инженерным планам аэропорта и передал их украинской разведке для согласования и реализации теракта, отметив на схеме места возможных закладок взрывных устройств.

Задержанный был доставлен в здание СГБ Абхазии, где дал признательные показания, тем самым подтвердив свои намерения. Он сообщил, что с ним, посредством Telegram связался сотрудник ГУР Украины и предложил совместно бороться с режимом.

«Я согласился, инициативно предложив ему организовать подрыв аэропорта «Сухум», – сообщил задержанный.

Следственный отдел СГБ Абхазии в отношении гражданина России возбудил уголовное дело по статье 274 УК РА «Шпионаж». Расследование продолжается, все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Об этом сообщает пресс-служба СГБ.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 10 июня 2025 12:43

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОТРУДНИКАМИ СГБ ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ШПИОНАЖЕ БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ТАЙСКИМ БОКСОМ В СУХУМЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.